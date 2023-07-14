Корытный: «седьмая свобода воздуха» в «Храброво» не получила развития, на которое мы рассчитывали

Режим «открытого неба» с седьмой степенью «свободы воздуха» в калининградском аэропорту «Храброво» не принёс ожидаемых результатов, рассказал директор аэропорта Александр Корытный в интервью «Интерфаксу».



«К сожалению, в данный момент она не получила такого развития, на которое мы рассчитывали. И прежде всего потому, что она базировалась на перспективах полетов в Западную Европу со ставкой на координацию дешевых полетов российских перевозчиков и зарубежных, с опорой на низкобюджетные авиакомпании Ryanair, Wizz Air, с которыми аэропорт работал ранее. Эта схема должна была отлично сработать. Возможно, что в перспективе мы к ней еще вернемся», — рассказал он.

По словам Корытного, сегодня аэропорт работает с перевозчиками из Азии и арабских стран в большей мере по 5-й, 3-й и 4-й степеням «свободы воздуха».

«Мы пытаемся организовать прямые рейсы из этих стран к нам. И статус „открытого неба“ позволяет упрощать получение согласования и разрешения на полеты вне зависимости от количества номинированных рейсов в рамках паритета частот между государствами. И это большой плюс, которым мы играем на наших переговорах.

Речь идет о прямых и регулярных рейсах из Китая в Калининград, так как перевозчики из этой страны могут летать к нам напрямую, транзитом над странами Евросоюза», — добавил он, пояснив, что совместно с правительством руководство аэропорта разработало презентационную программу для китайских туристов.

«Мы хотим вписать Калининград в уже накатанную авиатрассу между Китаем, Москвой и Санкт-Петербургом, что работала до пандемии. Некоторые авиакомпании Китая выполняли по 60 рейсов в неделю. Есть надежда, что поток китайских туристов в страну будет восстанавливаться — он еще не достиг допандемийных показателей.

К примеру, мы пытаемся завлечь китайские компании грузопассажирскими вариациями. Возможно, привлечению перевозчиков из Китая будут способствовать наши предложения на основе статуса „открытого неба“. Мы предлагаем схему развития грузовых перевозок из Китая в Калининград: часть грузов остается для местных потребителей, другая часть помещается под таможенный транзит и затем отправляется паромами в Санкт-Петербург, куда прибывает за два-три дня. Эта схема немного сложная функционально, но она объективно живая», — рассказал директор аэропорта.

В апреле министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил, что региональные власти не видят в этом турсезоне перспектив открытия прямого авиасообщения с Китаем. По его словам, если китайский туризм и будет, то он будет «нишевым», а не массовым. А для групп из 10-15 человек вполне достаточно авиасообщения через Москву и Санкт-Петербург.

До этого в министерстве сообщали о переговорах «с китайскими партнерами» об открытии прямого авиасообщения между Калининградом и Китаем. В нацпарке говорили об интересе китайских туристов к посещению Куршской косы.