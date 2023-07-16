«Положительно»: Путин оценил ход СВО на Украине

«Положительно»: Путин оценил ход СВО на Украине
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин дал положительную оценку ходу специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Положительно», — ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее. Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — подчеркнул президент.

В то же время Путин отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — сказал он.

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