Организаторы теннисного турнира в Польше просят не приезжать спортсменов из РФ и Белоруссии

Организаторы теннисного турнира в Польше просят не приезжать спортсменов из РФ и Белоруссии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

В Польше организаторы турнира серии Challenger попросили теннисистов из России и Белоруссии не участвовать в соревнования из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсант».

На официальном сайте соревнований, которые будут проходить с 14 по 19 августа, появился отдельный пункт «обратите внимание». В нем, в частности, отмечается, что представляющие РФ и Белоруссию игроки не будут приглашены на турнир и территорию комплекса Козерки в целом. "Для этих людей мы не гарантируем места на территории Академии",— подчеркивается в сообщении.

Как уточняет информагентство, Challenger — вторичный профессиональный турнир по теннису, организованный Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). После начала спецоперации российские и белорусские спортсмены допускаются на соревнования под эгидой ATP и WTA только в нейтральном статусе.

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