ФАС согласовала кандидатуру нового руководителя областной службы по тарифам

Федеральная антимонопольная служба одобрила кандидатуру нового руководителя областной службы по госрегулированию цен и тарифов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС, в этой должности утверждена Яна Бабкина, исполнявшая обязанности главы ведомства.



«С кандидатом обсуждались актуальные вопросы тарифного регулирования в регионе, а также цели и задачи, определяющие эффективность работы регулятора», — говорится в сообщении КУФАС.

До этого областную службу по тарифам возглавлял Кирилл Юткин. В конце 2022 года он уволился по собственному желанию. Как пояснял Юткин «Новому Калининграду», он получил «предложение о другой работе».