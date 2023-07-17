Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост терактом. Такое заявление он сделал в ходе совещания в понедельник, 17 июля.



«Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт, — цитирует Путина „Интерфакс“. — Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство региона (Белгородской области — прим. „Нового Калининграда“), и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль».

Кроме того, президент поручил Минобороны подготовить ответ на атаку.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — добавил он.

Расследование по поводу ЧП Путин поручил начать как можно скорее, а также приступить к ремонту моста и усилить меры безопасности.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост в ночь на понедельник атаковали два беспилотных надводных аппарата. По этому факту Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.