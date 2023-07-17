НАК: Крымский мост поврежден в результате атаки беспилотников

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Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщает в понедельник, 17 июня, «Коммерсант» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины. «В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», — говорится в сообщении НАК.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля «в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины» повредилась одна из секций Крымского моста. Следствие устанавливает лиц «из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований», причастных к теракту.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на мост погибли двое жителей региона — семейная пара, их дочь ранена. Из-за подрыва частично обрушен пролет в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

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