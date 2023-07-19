Внеплановые проверки, ограничения, штрафы: Совфед одобрил пакет законов об иноагентах

Внеплановые проверки, ограничения, штрафы: Совфед одобрил пакет законов об иноагентах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Иностранные агенты

Пакет законов, дополняющих законодательство об иноагентах, одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправками устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

При этом Минюст будет контролировать соблюдение закона не только иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует. В случае нарушения последует предупреждение о недопустимости нарушения закона. Если же в течение месяца оно будет игнорироваться, последует штраф. Для граждан его размер составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, при поступлении информации о нарушении закона предусмотрено проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто им помогает обходить ограничения.

Документ обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.

Напомним, Госдума приняла пакет законов 13 июля. По мнению парламентариев, поправки необходимы, чтобы были устранены «любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter