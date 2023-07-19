Внеплановые проверки, ограничения, штрафы: Совфед одобрил пакет законов об иноагентах

Пакет законов, дополняющих законодательство об иноагентах, одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправками устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

При этом Минюст будет контролировать соблюдение закона не только иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует. В случае нарушения последует предупреждение о недопустимости нарушения закона. Если же в течение месяца оно будет игнорироваться, последует штраф. Для граждан его размер составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, при поступлении информации о нарушении закона предусмотрено проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто им помогает обходить ограничения.

Документ обязывает органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также физлиц при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента.

Напомним, Госдума приняла пакет законов 13 июля. По мнению парламентариев, поправки необходимы, чтобы были устранены «любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы».