50 тысяч за неявку в военкомат: комитет Госдумы одобрил поправки в КОАП

Внесенные в Госдуму поправки в КоАП об ужесточении ответственности за неявку в военные комиссариаты РФ и помеху мобилизационной работе в четверг одобрил комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки повышают ответственность за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Штраф составит для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас взимается штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей.

За неоповещение граждан о вызове (повестке) военкомата, при поступлении, в том числе в электронной форме, либо необеспечение возможности своевременной явки грозит штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Также предусмотрена ответственность за несообщение гражданином в воекомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания. Это повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

За уклонение от медосвидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учёт или призывной комиссии вместо действующего сейчас штрафа в размере от 500 до трех тысяч рублей предлагается взимать штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Также поправками вводится в КоАП новая статья 19.38 об ответственности за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Подобное нарушение повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, предусматривают поправки.