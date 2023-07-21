Жителя Краснознаменского района обвинили в клевете на чиновников муниципалитета

В отношении жителя Краснознаменского района возбудили уголовное дело за клевету на трех человек, в том числе двух чиновников. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, 50-летнего мужчину обвиняют по части 5 статьи 128.1 УК РФ — «Клевета, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжкого преступления». По версии следствия, в сентябре 2022 года он записал на мобильный телефон видеообращение со своим участием, в котором утверждал, что глава Краснознаменского муниципального округа, глава администрации муниципального округа и местный житель занимаются хищением лесных насаждений, а также контрабандой табачных изделий и наркотиков.

Впоследствии мужчина разместил это видео в соцсети на странице группы, на которую подписаны свыше 3,3 тысячи пользователей. Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры. «На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал», — отметили в надзорном ведомстве.