РБК: в Москве задержан Игорь Стрелков

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, информацию подтвердил адвокат Стрелкова.



Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск, отмечает издание.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».