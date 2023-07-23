Лукашенко рассказал Путину, что «вагнеровцы» просятся «на экскурсию в Варшаву и Жешув»

Лукашенко рассказал Путину, что «вагнеровцы» просятся «на экскурсию в Варшаву и Жешув»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным в Стрельне в воскресенье, 23 июля, заявил, что его «начали напрягать „вагнеровцы“», так как они «просятся на Запад».

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать „вагнеровцы“. Просятся на Запад. „Разрешите нам“. Говорю: „Вам зачем на Запад, туда?“ „Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув“. А Жешув — это для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит: Жешув — это беда», — цитирует Лукашенко «Белта».

Белорусский лидер добавил, что пока «держит их в центре Белоруссии, как договорились».

«Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя», — добавил он.

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