Блинкен: Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Украина вскоре получит истребители F-16. По его словам, доставка самолетов займет несколько месяцев.

«Дело не только в самом оборудовании. Это обучение, — цитируют Блинкена „РИА Новости“. — Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени».

О передаче американских истребителей четвертого поколения 21 июля сообщал и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Он заявил, что F-16 появятся на Украине до конца текущего года. Программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 планируют запустить Дания и Нидерланды, которые смогут начать подготовку летчиков предположительно через несколько недель.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров неделей ранее заявлял, что появление у ВСУ F-16 будет рассматриваться как угроза в ядерной сфере.

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