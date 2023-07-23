Блинкен: Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Украина вскоре получит истребители F-16. По его словам, доставка самолетов займет несколько месяцев.



«Дело не только в самом оборудовании. Это обучение, — цитируют Блинкена „РИА Новости“. — Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени».

О передаче американских истребителей четвертого поколения 21 июля сообщал и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Он заявил, что F-16 появятся на Украине до конца текущего года. Программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 планируют запустить Дания и Нидерланды, которые смогут начать подготовку летчиков предположительно через несколько недель.