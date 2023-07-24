Министр обороны Польши заявил о планах по созданию саперного батальона в Сувалкском коридоре

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти создадут саперный батальон, который разместится в городе Августов в Сувалкском коридоре, между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом пишет «Коммерсант».



«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал Блащак в Twitter.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на польское издание Fakt, батальон, по словам министра, будет создан к концу 2023 года. Он войдет в состав 15-й механизированной Гижицкой бригады и будет специализироваться на подготовке обороны труднодоступных местностей и лесных массивов северо-восточной Польши.