Госдума снизила размер штрафов в новом законопроекте о наказании за неявку в военкомат

В Госдуме подкорректировали законопроект об ответственности за неисполнение гражданами, должностными и юридическими лицами обязанностей по воинскому учету, пересмотрев предлагаемый размер штрафов в сторону уменьшения. Новый вариант документа одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет «Интерфакс».

В обновленной таблице поправок вместо штрафа от 40 до 50 тысяч рублей за неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Также обновленный законопроект уточняет ответственность за несообщение гражданином в военный комиссариат сведений о месте своего пребывания: данное нарушение повлечет административный штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

При этом несообщение гражданином сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявка в военной комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий, повлечет административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

А несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трёх месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе, не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания, повлечёт штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Остальные положения законопроекта оставлены без изменений. Ожидается, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении на заседании во вторник, 25 июля.