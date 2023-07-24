Путин подписал закон, запрещающий оказывать иноагентам имущественную поддержку

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В России запретили оказывать имущественную поддержку иностранным агентам. Пакет документов, дополняющих законодательство об иноагентах, подписал в понедельник, 24 июля, президент РФ Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Отныне иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а внеплановые проверки разрешается проводить в отношении не только самих иностранных агентов, как это было ранее, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Как напоминает информагентство, до принятия нового закона Минюст мог осуществлять госконтроль только в отношении деятельности иностранных агентов, и они были лишены лишь права получать финансовую поддержку государства.

Также в России законодательно установлены штрафы за невыполнение предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах: гражданам подобное нарушение будет стоить до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. руб., юрлицам — до 300 тыс. руб.

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