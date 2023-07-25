Призывной возраст решили расширить до 18-30 лет со следующего года

Комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Согласно документу, поэтапного повышения призывного возраста, как планировалось раньше, не будет. Верхний предел сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет, пишет «Коммерсант». Призыв в таких возрастных пределах предлагается начать с 1 января 2024 года.



«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — говорится в таблице поправок. Депутаты предложили принять законопроект во втором чтении во вторник, 25 июля.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверял, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. Рекомендации, предложенные его комитетом, были направлены 21 июля. Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет.