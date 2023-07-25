Госдума приняла закон о лишении свободы за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе зарубежных или международных неправительственных объединениях (НПО) или за организацию их деятельности в РФ. Это касается тех НПО, данные о которых не внесены в специальный реестр таких организаций. Об этом сообщил ТАСС.

Новый закон подразумевает наказание за участие в работе подобной неправительственной организации в России в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за соответствующее правонарушение. В таком случае гражданину грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с потенциальной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также могут назначить обязательные работы на срок до 200 часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок.

Закон касается не только лиц, которые были ранее привлечены к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО. В случае организации НПО можно лишиться свободы на срок до трех лет. В случае организации НПО можно лишиться свободы на срок до трех лет. Кроме того, могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.