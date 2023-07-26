Госдума сделала банкротство физлиц более доступным для россиян

Все новости по теме: Банки и финансы

В России станет доступнее процедура внесудебного банкротства. Упрощающий ее закон приняла в среду, 26 июля, Госдума, пишет «Коммерсант».

Документ расширяет круг лиц, которым процедура будет доступна через многофункциональные центры. Как уточняет информагентство, законодательная инициатива была предложена правительством.

Сегодня процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться граждане, которые не погасили долг на сумму от 50 до 500 тыс. руб. Однако новый закон увеличивает максимальный порог долга увеличивается до 1 млн руб., а минимальный снижает до 25 тыс. При этом повторное внесудебное банкротство возможно уже через 5 лет, а не через 10.

Кроме того, в перечень лиц, которым доступна процедура, включили граждан, основной доход которых — пенсия, а также получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter