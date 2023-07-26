Госдума сделала банкротство физлиц более доступным для россиян

В России станет доступнее процедура внесудебного банкротства. Упрощающий ее закон приняла в среду, 26 июля, Госдума, пишет «Коммерсант».

Документ расширяет круг лиц, которым процедура будет доступна через многофункциональные центры. Как уточняет информагентство, законодательная инициатива была предложена правительством.

Сегодня процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться граждане, которые не погасили долг на сумму от 50 до 500 тыс. руб. Однако новый закон увеличивает максимальный порог долга увеличивается до 1 млн руб., а минимальный снижает до 25 тыс. При этом повторное внесудебное банкротство возможно уже через 5 лет, а не через 10.

Кроме того, в перечень лиц, которым доступна процедура, включили граждан, основной доход которых — пенсия, а также получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать).