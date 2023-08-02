Верховный суд признал законным приговор обвиненному в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшего советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Об этом пишет «Коммерсант».



Сафронов был осужден на 22 года колонии строгого режима за государственную измену. «Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — цитирует издание судью.

Как отмечает «Интерфакс» , Сафронов в заседании не участвовал. Московский городской суд в сентябре 2022 года приговорил его к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК РФ). В настоящее время журналист отбывает наказание в исправительной колонии в Красноярском крае.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного — с 2015 по 2019 год — «выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова». По данным правоохранителей, собранные сведения он «систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации».



Следствие установило, что Иван Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования. Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Защита отмечала, что он дважды отказывался заключить сделку со следствием.