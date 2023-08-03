Горвласти: генплан предполагает новые школу и детсад в Московском районе, но это будет не скоро

В районе улиц Фрегатной и Понартской зарезервировано два земельных участка для строительства школы и детского сада, это предполагает Генплан. Однако в ближайшие несколько лет на появление новых образовательных учреждений в Московском районе не приходится. Об этом горвласти сообщают в комментариях на странице регионального правительства « ВКонтакте ».

Один из подписчиков обратил внимание властей на то, что Московский район активно застраивается, но школ уже сейчас не хватает. Представитель администрации Калининграда в ответ заявил, что «в ближайшие год-два» новые общеобразовательные учреждения в Московском районе не планируются по причине дороговизны их строительства — оно обходится более чем в миллиард рублей в каждом случае и без федерального финансирования невозможно.