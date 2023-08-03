Горвласти: генплан предполагает новые школу и детсад в Московском районе, но это будет не скоро

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В районе улиц Фрегатной и Понартской зарезервировано два земельных участка для строительства школы и детского сада, это предполагает Генплан. Однако в ближайшие несколько лет на появление новых образовательных учреждений в Московском районе не приходится. Об этом горвласти сообщают в комментариях на странице регионального правительства «ВКонтакте».

Один из подписчиков обратил внимание властей на то, что Московский район активно застраивается, но школ уже сейчас не хватает. Представитель администрации Калининграда в ответ заявил, что «в ближайшие год-два» новые общеобразовательные учреждения в Московском районе не планируются по причине дороговизны их строительства — оно обходится более чем в миллиард рублей в каждом случае и без федерального финансирования невозможно.

Сейчас в Московском районе строится одна школа — на ул. Левитана. Изначально ее обещали сдать до конца 2023 года, позже сроки перенесли на будущий год. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова ранее сообщала, что также спроектирован новый корпус школы № 46 на ул. Летней, в планах есть открытие двух детсадов — на ул. Флагманской и в Тихорецком проезде.

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