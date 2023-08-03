СБУ заочно предъявила обвинение в оправдании терроризма первому заместителю Алиханова

СБУ заочно предъявила обвинение в оправдании терроризма первому заместителю Алиханова
Сергей Елисеев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение первому заместителю председателя правительства Калининградской области Сергею Елисееву из-за его работы в Херсонской области, где он с июля по ноябрь 2022 года возглавлял правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал спецслужбы.

«СБУ предъявила обвинение вице-губернатору Калининградской области России, которого отправили в Херсонскую область. <...> Служба безопасности собрала доказательную базу на гражданина России Сергея Елисеева», — цитирует информагентство в сообщении спецслужбы.

Уточняется, что обвинения Елисееву предъявлены по статьям об оправдании действий и о сотрудничестве с РФ.

В октябре 2022 года Сергей Елисеев попал в санкционный список Евросоюза. 

Елисеев начал работать в Херсонской области еще до официального назначения председателем правительства — он был куратором программ поддержки одного из районов области от региона-шефа — Калининградской области. 5 июля 2022 года Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область и вошел в состав новой команды администрации региона. В конце ноября вернулся в Калининградскую область. Президент Владимир Путин наградил Елисеева орденом Мужества.

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