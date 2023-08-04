В России решили ввести уголовное наказание для уклоняющихся от мобилизации, об этом рассказал в интервью «Парламентской газете» глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии.



Картаполов объяснил необходимость принятия этого закона теми соображениями, что в стране действует уголовное преследование за уклонение от срочной службы, однако попытка избежать мобилизации симметричным образом сейчас не карается.

Депутат отметил, что законопроект «более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

Законотворцы планируют дополнить третью часть ст. 328 УК РФ. Планируется, что для уклоняющихся от мобилизации будет введено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы сроком до 5 лет.

В интервью депутат прокомментировал недавнее решение суда в ХМАО, который постановил, что полученная от работодателя бронь не является основанием для отсрочки от мобилизации. Он объяснил, что бронь — это временное состояние человека, которого можно легко лишиться. Поэтому военкоматы теперь смогут призывать таких граждан в случае мобилизации. Депутат привел в пример ситуацию, сложившуюся в годы Великой Отечественной войны. «В Великую Отечественную войну, например, очень многие граждане, забронированные за предприятиями, шли на фронт добровольцами и доблестно сражались, защищали страну» — пояснил Картаполов.

Ранее депутаты планировали ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации осенью 2022 года во время проведения частичной мобилизации. Далее они отказались от этой инициативы, посчитав ее неактуальной.

Речь о необходимости введения уголовного наказания за уклонение от мобилизации законотворцы возобновили летом 2023 года, как сообщает РБК. Возможность наказания была отображена в макете новой формы повестки, разработанной специально для проведения мобилизации. При этом в форме повестки не фигурирует слово «частичная», хотя в сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации».

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что не видит причин для проведения новой волны мобилизации.