В России повысили верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.



Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений. Таким образом, призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Поправки, касающиеся повышения призывного возраста, вступят в силу с 1 января 2024 года.

При первоначальном обсуждении законопроекта речь шла о постепенном повышении возраста призыва: нижней планки — с 18 лет до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Идею предложил министр обороны Сергей Шойгу, президент Владимир Путин ее поддержал.

Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это связано с тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

В пятницу, 4 августа, президент также подписал закон, который вводит запрет на выезд из России для гражданина с момента вручения ему повестки. Запрет начнет действовать с момента появления повестки в государственном реестре воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле.