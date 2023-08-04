Алиханов заявил, что его «не интересует новодельный замок» в центре Калининграда

Алиханов заявил, что его «не интересует новодельный замок» в центре Калининграда
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На территории у Дома Советов не будут восстанавливать Королевский замок, «эту тему закрыли», заявил губернатор Антон Алиханов. Глава региона ответил на предложения отдельных подписчиков в соцсети «ВКонтакте» по развитию территории у Дома Советов.

«Новодельный замок не то, что меня интересует в этом месте», — написал Алиханов. Он также высказал мнение, что в регионе «есть что сохранять» из оставшихся объектов культурного наследия, и заявил, что «делает достаточно» для этого.

Глава областной Корпорации развития Андрей Толмачев, также принявший участие в обсуждении, указал, что архитекторы «продолжают конструктивный „конфликт“, в том числе по наличию замка». «Исторической архитектуры достаточно в городе, здесь планируем развивать современные архитектурные решения», — пояснил Толмачев, добавив, что на территории предполагается создать парк «с обоснованной функциональной застройкой».

Ранее глава Корпорации развития сообщил, что в связи с отсутствием победителя в очередном конкурсе на застройку территории у Дома Советов Корпорация развития Калининградской области планирует искать совместно с экспертами «общий знаменатель — те решения в трех работах-победителях, которые можно положить в основу проекта планировки территории». Выработанные решения должны стать «фундаментальным планом зонирования участка» вокруг Центральной площади, отметил Андрей Толмачев.

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