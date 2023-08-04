Толмачев о конкурсе по застройке у Дома Советов: «Будем искать „общий знаменатель“»

В связи с отсутствием победителя в конкурсе на застройку территории у Дома Советов Корпорация развития Калининградской области планирует искать совместно с экспертами «общий знаменатель». Об этом заявил глава организации Андрей Толмачев в ответ на вопрос «Нового Калининграда» о том, как будет определена градостроительная концепция проекта. Его комментарий предоставили в пресс-службе Корпорации развития.

По словам Толмачева, проведение архитектурного конкурса было «ответом на общественный запрос», его итоги остаются предметом обсуждения в профессиональном сообществе. «Как заказчик этого процесса мы видим, что ни одна из работ, занявших призовые места, не может быть без замечаний и корректировок положена в основу проекта планировки нового центра города. Поэтому в ближайшее время мы вместе с архитекторами, независимыми экспертами, членами градосовета будем искать „общий знаменатель“ — те решения в трех работах-победителях, которые можно положить в основу проекта планировки территории», — пояснил Толмачев.

Он отметил, что выработанные решения должны стать «фундаментальным планом зонирования участка» вокруг Центральной площади. «И уже по его готовности можно будет, ориентируясь на предложенные концепции, планировать конкретные архитектурные решения по объектам, соответствующим назначениям этих зон», — сообщил Андрей Толмачев.

Корпорация развития области заключила договор с калининградским отделением Союза архитекторов на проведение нового конкурса по застройке территории у Дома Советов в июне 2022 года. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей. По итогам рассмотрения концепций в июле 2023 года победителя выбрать не смогли, жюри присудило только второе и третье места.