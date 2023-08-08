Власти Пионерского не согласовали митинг в «поддержку тезиса Путина»

Власти Пионерского в очередной раз отказали активистам в проведении митинга, на котором они собирались потребовать отставки главы местной администрации. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Совет жителей региона» Антон Гендриксон, активисты подавали заявку на 19 августа.



Митинг планировали провести в городском парке. В качестве цели организаторы заявляли «свободное выражение поддержки» жителями Пионерского тезиса президента Владимира Путина «о том, что повышение благополучия и качества жизни граждан — это базовый приоритет власти».

В рамках мероприятия активисты планировали сделать ряд заявлений о работе городских властей и потребовать отставки главы администрации Леонида Шибаева. В ответе на заявку чиновники пояснили, что не могут согласовать митинг, так как 2 августа выдали разрешение на размещение в зеленой зоне луна-парка, который будет работать в течение месяца. Как сообщил «Новому Калининграду» Антон Гендриксон, это уже третий по счету отказ властей Пионерского в проведении митинга.

В Пионерском планировали изменить схему движения транспорта в центральной части города. Нововведения собирались внедрить с 19 июня, но позднее власти перенесли сроки. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения. Вопрос об организации движения, в частности, планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении.