Власти Пионерского не согласовали митинг в «поддержку тезиса Путина»

Власти Пионерского в очередной раз отказали активистам в проведении митинга, на котором они собирались потребовать отставки главы местной администрации. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Совет жителей региона» Антон Гендриксон, активисты подавали заявку на 19 августа.
Митинг планировали провести в городском парке. В качестве цели организаторы заявляли «свободное выражение поддержки» жителями Пионерского тезиса президента Владимира Путина «о том, что повышение благополучия и качества жизни граждан — это базовый приоритет власти».
В рамках мероприятия активисты планировали сделать ряд заявлений о работе городских властей и потребовать отставки главы администрации Леонида Шибаева. В ответе на заявку чиновники пояснили, что не могут согласовать митинг, так как 2 августа выдали разрешение на размещение в зеленой зоне луна-парка, который будет работать в течение месяца. Как сообщил «Новому Калининграду» Антон Гендриксон, это уже третий по счету отказ властей Пионерского в проведении митинга.
В Пионерском планировали изменить схему движения транспорта в центральной части города. Нововведения собирались внедрить с 19 июня, но позднее власти перенесли сроки. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения. Вопрос об организации движения, в частности, планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении.В Пионерском также собирают подписи под петицией об отставке главы администрации Леонида Шибаева. Как уточнил Антон Гендриксон, на сегодняшний день под документом подписались около полутора тысяч жителей Пионерского. По его словам, в ближайшее время петицию планируют направить президенту Владимиру Путину. Согласно официальным данным, в городе проживают менее 13 тысяч человек.