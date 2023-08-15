Польша решила разместить аэростат на границе с Калининградской областью

Польша намерена разместить на границе с Калининградской областью и Белоруссией аэростаты для обнаружения низколетящих целей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Polon.pl, который приводит информацию Минобороны республики.



Аэростаты планируют разместить для обнаружения низколетящих целей с больших расстояний. Всего планируется заказать до четырех объектов для установки на восточных и северо-восточных границах страны. Отмечается, что аэростаты могут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более чем 300 км. Кроме того, они позволяют организовать непрерывное радиолокационное наблюдение.

Один из аэростатов, согласно информации, направленной Польшей в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), будет контролировать район Калининграда и часть акватории Балтийского моря. «Согласно предоставленным планам, первые конструкции должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта и выйти на начальную оперативную готовность до 2025 года», — говорится в сообщении.