Службу охраны памятников теперь подчинили региональному минэкономразвития

Службу охраны памятников теперь подчинили региональному минэкономразвития
Руководитель региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области теперь подчиняется региональному минэкономразвития. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, размещено на сайте областного правительства.

Согласно документу, Служба теперь «находится в ведении министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области» и ее работу «координирует» глава ведомства. Сейчас должность министра экономического развития региона занимает Вероника Лесикова. Ранее Служба подчинялась напрямую председателю областного правительства. 

В постановлении указано, что к полномочиям службы относится теперь, в том числе, и принятие решений об установлении, изменении или прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия (в том числе единой охранной зоны объектов культурного наследия), единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, включенных в список всемирного наследия). Также в ведении Службы охраны памятников будет установление требований к градостроительным регламентам в границах территорий всех перечисленных зон.

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