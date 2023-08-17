Службу охраны памятников теперь подчинили региональному минэкономразвития

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области теперь подчиняется региональному минэкономразвития. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, размещено на сайте областного правительства.



Согласно документу, Служба теперь «находится в ведении министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области» и ее работу «координирует» глава ведомства. Сейчас должность министра экономического развития региона занимает Вероника Лесикова. Ранее Служба подчинялась напрямую председателю областного правительства.

В постановлении указано, что к полномочиям службы относится теперь, в том числе, и принятие решений об установлении, изменении или прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия (в том числе единой охранной зоны объектов культурного наследия), единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, включенных в список всемирного наследия). Также в ведении Службы охраны памятников будет установление требований к градостроительным регламентам в границах территорий всех перечисленных зон.