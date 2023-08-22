В Польше заявили о планах создать «непреодолимый барьер» на восточной границе

Польша намерена создать за счет американских вертолетов и танков «непреодолимый барьер» на восточной границе, заявил министр обороны страны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство PAP.



«Мы очень рады, что госдепартамент согласился продать Польше 96 ударных вертолетов Apache. Это лучшие ударные вертолеты в мире. Таково мнение польских военных. Они многократно лучше Caracale (французских вертолетов, от покупки которых Польша отказалась в 2016 году — прим. агентства). Это мощный флот. 96 вертолетов вместе с Abrams, которых будет 360, составят непреодолимый барьер, закроют брестские ворота и станут частью вооружения 18-й механизированной дивизии», — сказал Блащак.

Он уточнил, что Apache заместят на вооружении польской армии Ми-24. Минобороны, по его словам, договорилось с главой Пентагона Ллойдом Остином о том, что в 2024 году Польша получит вертолеты от сухопутных войск США, чтобы заполнить нишу до получения первых Apache, произведенных специально для Польши.