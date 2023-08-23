Алиханов поручил довести выплаты «нескольким сотням» раненых на СВО, получившим отказ

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Губернатор Антон Алиханов поручил министерству социальной политики довести выплаты военнослужащим из Калининградской области, раненым в зоне СВО и получившим отказ в предоставлении средств. Речь об этом шла на заседании областного правительства в среду, 23 августа.

Глава региона сообщил, что «ждет постановления на подпись» до конца недели. «Мы вносим изменения (в документ, — прим. „Нового Калининграда“), и те люди, которым вы отказывали ранее по различным причинам юридической техники — просто не хочу в это погружаться, их там несколько сотен человек. К каждому из них нужно вернуться, объяснить эти изменения и рассказать о том, что у них появилась возможность получить эту выплату, которую мы ранее установили, чтоб никого не пропустили, не забыли ни в коем случае», — сказал Алиханов.

Он также поручил ускорить работу по выплатам контрактникам. «Надо быстро все это провести для того, чтобы у нас определенные показатели подтянулись по этой работе», — отметил губернатор. В ответ министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что к первым выплатам планируют приступить «уже в конце этой недели».

В июне власти региона ввели единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей для участников специальной военной операции на Украине, получивших увечье (ранение, травму, контузию). В августе власти также подготовили постановление о разовых выплатах в размере 100 тысяч рублей некоторым категориям военнослужащих, заключивших контракты в 2023 году.

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