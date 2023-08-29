Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе РФ, сообщает МИД республики.



Оформить документы можно через визовые центры VFS Global с 1 сентября, 5 дней в неделю. С 1 августа 2023 года власти республики перестали принимать заявления от россиян, помимо того, с сентября прекращает работу финское консульство в Санкт-Петербурге.

В начале июля 2023 года правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу им виз.

23 сентября 2022 Финляндия решила ограничить транзит россиян с шенгенскими визами и въезд российских туристов в страну. Также у страны были планы построить забор на границе с Россией. Финский парламент одобрил вхождение страны в состав Североатлантического альянса 1 марта 2023 года.

