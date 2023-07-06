Финляндия одобрила бессрочные визовые ограничения для россиян

Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу им виз. Об этом сообщает РБК с ссылкой на сайт финского правительства.



«Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. <...> Принципиальная цель правительства заключается в том, чтобы въезд и транзит граждан Российской Федерации не наносили ущерба международным отношениям Финляндии», — говорится в сообщении.

Финский парламент одобрил вхождение страны в состав Североатлантического альянса 1 марта 2023 года. А 23 сентября 2022 Финляндия решила ограничить транзит россиян с шенгенскими визами и въезд российских туристов в страну. Также у страны были планы построить забор на границе с Россией.