Алиханов решил создать в областном правительстве службу ветеринарии

В региональном правительстве создают областную службу ветеринарии. Структура должна быть выделена из министерства сельского хозяйства. Указ о реорганизации ведомства за подписью губернатора Антона Алиханова опубликован на портале правовой информации.



Службе будут переданы функции по контролю и надзору, а также «специальные функции в сфере ветеринарии и обращения с животными». Указ губернатора вступил в силу 30 августа.

В июле в министерстве сельского хозяйства Калининградской области сменился руководитель. Ведомство возглавил Артем Иванов, занимавший до этого должность замглавы регионального минэкономразвития. Наталью Шевцову, которая совмещала должности вице-премьера и руководителя Минсельхоза, оставили на посту заместителя председателя областного правительства.