Алиханов подписал указ о назначении нового министра сельского хозяйства региона

Алиханов подписал указ о назначении нового министра сельского хозяйства региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Правительство области

Губернатор Антон Алиханов назначил нового главу областного Минсельхоза. Этот пост займет Артем Иванов, его должны ввести в состав кабмина. Соответствующий указ главы региона опубликован на портале правовой информации.

Наталью Шевцову, которая совмещала должности вице-премьера и руководителя Минсельхоза, оставили на посту заместителя председателя областного правительства.

Шевцова в октябре 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства. Через год ее утвердили в этой должности. В октябре 2021 года Наталья Шевцова стала вице-премьером. До этого она работала экономистом и юристом в организациях агропромышленного комплекса. С 2011 года занимала должность заместителя министра сельского хозяйства региона.

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