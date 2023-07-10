Алиханов подписал указ о назначении нового министра сельского хозяйства региона

Губернатор Антон Алиханов назначил нового главу областного Минсельхоза. Этот пост займет Артем Иванов, его должны ввести в состав кабмина. Соответствующий указ главы региона опубликован на портале правовой информации.
Наталью Шевцову, которая совмещала должности вице-премьера и руководителя Минсельхоза, оставили на посту заместителя председателя областного правительства.Шевцова в октябре 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства. Через год ее утвердили в этой должности. В октябре 2021 года Наталья Шевцова стала вице-премьером. До этого она работала экономистом и юристом в организациях агропромышленного комплекса. С 2011 года занимала должность заместителя министра сельского хозяйства региона.