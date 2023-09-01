Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причиной стали поездки главы государства в Европу без согласования с правительством. Об этом сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, пишет «Коммерсант».



«Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — сказал Кобахидзе.

Как отмечает издание, согласно конституции Грузии, президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В соответствии с этим положением кабинет министров запретил Саломе Зурабишвили официальные зарубежные поездки с августа по декабрь. В качестве причины такого отказа в партии указали, что некоторые заявления Зурабишвили на европейских площадках дискредитируют грузинский парламент. Однако 31 августа Саломе Зурабишвили в нарушение запрета посетила Германию и ряд других европейских государств.