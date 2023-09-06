Облвласти ищут подрядчика для ремонта дороги «Калининград-Мамоново» за полмиллиарда рублей

Региональные власти ищут подрядчика для ремонта трех участков трассы «Калининград-Мамоново», начальная (максимальная) стоимость работ составит 543 миллиона рублей. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок.



Срок подачи заявок установлен до 21 сентября. По графику к работам должны будут приступить в январе 2024 года, а сдать объект должны до 25 октября того же года. Предполагается, что будет отремонтировано 42 километра дорожного полотна.

Ранее информация о запланированном ремонте была анонсирована на сайте областного центра торгов.