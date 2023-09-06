Минобороны РФ: отбывающих наказание заключенных надо обязать вставать на воинский учет

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В России заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, хотят обязать вставать на воинский учет. Соответствующие поправки предлагает внести в «Положение о воинском учете» Минобороны России, пишет «Коммерсант».

Из положения планируют исключить подпункт, согласно которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. Также для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, предлагают ввести понятие «особого воинского учета».

Уточняется, что постановка и снятие с особого воинского учета будет проходить без явки в военкоматы: исправительные учреждения будут предоставлять в военкоматы списки граждан по мере их приема, этапирования или освобождения. При этом списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов должны сверяться не реже раза в год.

Напомним, ранее в России законодательно разрешили мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления, а также службу по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время.

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