Депутатов светлогорского и еще двух советов можно выбрать электронно

В Гусевском, Светлогорском и Нестеровском муниципальных округах с пятницы, 8 сентября, проходит электронное голосование на выборах депутатов окружного совета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Голосование стартовало с 8 часов утра и продлится до 20 часов воскресенья, 10 сентября. Отдать свой голос можно через портал Дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В случае технической невозможности проголосовать через Интернет, избирателям, которые ранее подавали заявление на участие в электронном голосовании, можно будет воспользоваться стационарным пунктом.

В Гусеве они оборудованы в историко-краеведческом музее и детской школе искусств. В Нестерове — в Доме культуры им. Черняховского, а в Светлогорске в школе № 1 и в здании Информационно-туристского центра (ул. Маркса, д.7).

Параллельно с этим во всех трех муниципальных округах можно будет проголосовать в МФЦ. Однако, у избирателей остается возможность проголосовать в привычном, не электронном, формате.