В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Евгения Пригожина

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как пишет «Коммерсант», в качестве даты смерти указано 23 августа — день крушения частного самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области.

Издание указывает со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», что Евгению Пригожину принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Также он обладал 80% акций ООО «Ритм» и 49% российской кинокомпании «Аурум».

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося бизнес-джета помимо Евгения Пригожина находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. СКР расследует дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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