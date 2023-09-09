В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Евгения Пригожина

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как пишет «Коммерсант», в качестве даты смерти указано 23 августа — день крушения частного самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области.



Издание указывает со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», что Евгению Пригожину принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Также он обладал 80% акций ООО «Ритм» и 49% российской кинокомпании «Аурум».