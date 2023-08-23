СК возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы под Тверью

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ) по факту авиакатастрофы под Тверью, сообщается в телеграм-канале ведомства.



Согласно данным Росавиации, в списке пассажиров значится основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин.

Пресс-служба СКР отмечает, что следователи Главного следственного управления отправились на место крушения для проведения судебных экспертиз. По предварительным данным, погибли десять человек. Ранее эту информацию сообщали в МЧС. РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о нахождении восьми тел на месте крушения.