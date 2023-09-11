Два российских бомбардировщика провели полёт над Балтикой на фоне манёвров НАТО

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Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовое патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Полёт был плановый, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам российских военных, в полете Ту-22М3 сопровождались истребителями Су-35С Воздушно-космических сил РФ.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. <...> Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — отметили в Минобороны.

У берегов Латвии и Эстонии в выходные начались военно-морские учения НАТО Northern Coasts 2023. Они проходят под командованием ВМС Германии и должны завершиться 23 сентября.

В этих маневрах, как сообщалось ранее, задействованы около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

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