«Чиновничий европейский идиотизм»: Алиханов высказался о запрете поездок россиян в ЕС на личных авто

«Чиновничий европейский идиотизм»: Алиханов высказался о запрете поездок россиян в ЕС на личных авто
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал разъяснения Еврокомиссии по новым пограничным ограничениям «чиновничьим европейским идиотизмом». Глава региона высказался по теме во время прямого эфира в «Центре управления регионом» и заявил, что агентство по международным и межрегиональным связям ждет дополнительных комментариев по поводу калининградского транзита.

«Сейчас поступили разъяснения министерства иностранных дел Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении — никаких ограничений нет, — пояснил Алиханов. — Что касается не личного транспорта, то, насколько я понимаю, здесь они будут трактовать, что на личном транспорте пропускаем, а на не личном не пропускаем. Но мы этот вопрос дополнительно уточним. Я думаю, что наше агентство по международным и межрегиональным связям вместе с коллегами из МИД этот вопрос отдельно прокомментируют».

Алиханов добавил, что калининградский транзит продолжает действовать, и дополнительных ограничений все-таки нет. Отдельно глава региона сообщил, что грузовиков никакие ограничения не касаются.

«Те разъяснения от Еврокомиссии, которые недавно вышли, носят совершенно иезуитский такой характер с одной стороны, а с другой, когда читаешь и слушаешь, то не покидает ощущение полной абсурдности того, что происходит. когда обещают отнимать помимо личных вещей и одежды еще и туалетную бумагу... и чего там только нет в этом списке, — продолжил он. — Не очень понятно, зачем это делается. Без комментариев. Чиновничий европейский идиотизм комментировать сложно и, наверное, не нужно».

Напомним, что ранее Литва уже обозначила свою позицию в связи с разъяснениями Еврокомиссии. Министр внутренних дел республики Агне Билотайте заявила, что «автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами».

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