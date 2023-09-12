Латвия объявила, что не будет пропускать автомобили с российскими номерами

Латвия не будет пропускать автомобили, зарегистрированные в РФ, через границу с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов республики.
В ведомстве уточнили, что такие автомобили будут «разворачивать» на границе. В случае отказа выполнить требования таможенного органа может быть принято решение о конфискации транспортного средства. В службе также отметили, что путешественникам будет разрешено вернуться на своих машинах из Евросоюза в Россию, «если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения».
Ранее Литва заявила, что у въезжающих в республику на автомобилях, зарегистрированных в России, будут конфисковывать транспортные средства. При этом запрет на въезд не распространяется на калининградский транзит.В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.