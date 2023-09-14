Олег Ступин утвержден в должности главы областного минприроды

Олега Ступина утвердили в должности министра природных ресурсов и экологии Калининградской области. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.



Ступин возглавляет министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона. Новое правительство было сформировано в ноябре 2022 года.

Олег Ступин приехал в Калининград в 2015 году. До назначения главой областного Минприроды он занимал должность заместителя министра промышленности. Ранее Олег Ступин, как и губернатор Антон Алиханов, работал в Минпромторге РФ.