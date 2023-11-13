Премьер Польши объявил об отставке правительства

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на PAP.

Как поясняет информагентство, в соответствии с конституцией Польши, после парламентских выборов правительство уходит в отставку на первом заседании Сейма. При этом 7 ноября президент республики Анджей Дуда внес в сейм кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра. В течение 14 дней после назначения премьер должен будет представить Сейму программу деятельности правительства и вотум доверия. Он будет принят в случае поддержки абсолютного большинства в ходе голосования.

В свою очередь, оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» заявили о намерении сформировать новое правительство во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском.

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