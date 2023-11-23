Алиханов: мы просим об открытии погранперехода в Дубках без помпы и красных лент

Региональные власти направили письмо в МИД РФ с просьбой провести переговоры с Литвой об открытии погранперехода Дубки — Рамбинас и по ряду других вопросов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в Заксобрании региона в среду, 22 ноября.



Он отметил, что вопросы, касающиеся взаимодействия между Калининградской областью и Литвой, также обсудили с первым замглавы российского МИДа Владимиром Титовым. Помимо погранперехода Дубки — Рамбинас речь шла об отмене квот на ж/д транзит и работе пассажирского и грузового транспорта из РФ на территории республики.

«Мы просим об этих переговорах. Просим о переговорах по отмене квот, по пассажирскому, по грузовому транспорту. Просим об открытии Дубков без помпы и красных лент, братания и целования, а просто вот для того, чтобы обеспечивать нормальную работу и им в том числе. Об этом просим, да. У нас же Калининград не закрыт для иностранных перевозчиков. И не будет, я надеюсь, закрыт для иностранных перевозчиков. Нам важно сохранить их», — прокомментировал Алиханов.