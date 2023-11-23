Алиханов: мы просим об открытии погранперехода в Дубках без помпы и красных лент

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Региональные власти направили письмо в МИД РФ с просьбой провести переговоры с Литвой об открытии погранперехода Дубки — Рамбинас и по ряду других вопросов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в Заксобрании региона в среду, 22 ноября.

Он отметил, что вопросы, касающиеся взаимодействия между Калининградской областью и Литвой, также обсудили с первым замглавы российского МИДа Владимиром Титовым. Помимо погранперехода Дубки — Рамбинас речь шла об отмене квот на ж/д транзит и работе пассажирского и грузового транспорта из РФ на территории республики.

«Мы просим об этих переговорах. Просим о переговорах по отмене квот, по пассажирскому, по грузовому транспорту. Просим об открытии Дубков без помпы и красных лент, братания и целования, а просто вот для того, чтобы обеспечивать нормальную работу и им в том числе. Об этом просим, да. У нас же Калининград не закрыт для иностранных перевозчиков. И не будет, я надеюсь, закрыт для иностранных перевозчиков. Нам важно сохранить их», — прокомментировал Алиханов.

Новый пункт пропуска в Дубках ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года, но с литовской стороны погранпереход до сих пор закрыт. Изначально сроки сдвигали из-за паводка, который повредил инфраструктуру объекта со стороны соседней республики. В 2022 году задержку объясняли разрушением дороги, ведущей к погранпереходу с литовской стороны. В областном правительстве тогда выразили надежду, что погранпереход откроется в 2023 году.

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