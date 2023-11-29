МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в РФ

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МВД предложило ввести для иностранных граждан «соглашение о лояльности», которое предполагает их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений. Среди них — запрет на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — говорится в документе.

Как следует из проекта закона, въезжающему в Россию иностранцу в период пребывания на территории РФ запрещается «препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц».

В перечень предполагаемых запретов включили действия, направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ.

Иностранцам также хотят запретить проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который предусматривает для них ряд запретов и ограничений. Такие лица не смогут в числе прочего получать водительские удостоверения, водить машину и переводить деньги.

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