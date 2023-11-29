Посягательство на институты: общественников оштрафовали за герб региона на 900 000 руб.

Общественная организация «Совет жителей региона» оштрафована на 900 тыс. рублей из-за того, что на бланке своего письма использовала изображение герба Калининградской области. Это следует из решения Центрального районного суда Калининграда, его мотивировочная часть опубликована на сайте судебной инстанции.



Как говорится в документе, общественники, в частности, направили письмо в Администрацию президента РФ на бланке с изображением герба. Административное дело по этому поводу возбудило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

В суде представитель организации пытался в том числе доказать, что использованное на бланке изображение отличается от изображения герба Калининградской области (речь о несоответствии «вензеля и пяти янтарных капель») и что уведомление о вызове для составления протокола об административном правонарушении было ненадлежащим. Однако суд счел эти доводы «голословными и не мотивированными». Отмечается, что при «определении меры» административного наказания учтено «отсутствие отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, имущественное и финансовое положение юридического лица, определяемое его не коммерческим содержанием, характер совершенного правонарушения, относящегося к административным правонарушениям, посягающим на институты государственной власти». В региональном законодательстве прописано, кто именно может использовать официальную символику, указано в решении. Общественные организации к числу таких субъектов не относятся.

В итоге суд назначил общественной организации штраф в размере 900 тыс. рублей, указав, что такая мера направлена на достижение «целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя, соблюдения баланса публичных и частных интересов».

Как говорится в телеграм-канале «Совета жителей региона», на решение подана апелляция.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, организацию возглавляет Антон Гендриксон, бывший оппозиционный депутат Окружного совета Пионерского.