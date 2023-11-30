В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ репатриантам

В Госдуму внесли законопроект, который упрощает получение ВНЖ репатриантам, желающим вернуться в Россию. Инициатива была разработана с целью реализации указа президента РФ Владимира Путина от 22 ноября, пишет «Коммерсант».



Законопроект предполагает, что репатриантам будет выдаваться ВНЖ без необходимого в этих случаях разрешения на временное пребывание. Также устанавливается возможность подать заявление на ВНЖ в консульствах или диппредставительствах. Автором инициативы выступил депутат от партии КПРФ Леонид Калашников.

В ноябре Владимир Путин подписал указ о вопросах гражданства РФ, согласно которому большинство вопросов о принятии в гражданство возлагается на МВД и МИД. Также утверждены новые положения о присяге в гражданство.

С 26 октября 2023 года в РФ вступил в силу новый закон о гражданстве. Он предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что готов выделить из резервного фонда 100 млн рублей на репатриантов. По его словам, власти региона получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».