Прокуратура запросила для экс-министра Абызова 19,5 лет колонии строгого режима

Генпрокуратура РФ запросила для бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова 19,5 лет колонии строгого режима, пишет «Коммерсант». Бывшего чиновника обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС), хищениях, незаконном участии в предпринимательской деятельности и других преступлениях.



Абызова задержали в марте 2019 года. По делу проходят еще 11 человек. По версии следствия, они обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, и похитили у компаний 4 млрд рублей. Средства были выведены за рубеж. Для других обвиняемых прокуратура запросила от 7 до 18,5 лет лишения свободы. Абызов, как и почти все подсудимые, свою вину категорически отрицает.

Кроме того, в понедельник в суде адвокаты Михаила Абызова упомянули, что он уже возместил из личных средств около 20 млрд. из 32 млрд руб., которые суд постановил у него изъять в доход государства как незаконное обогащение, поскольку министр, вопреки запретам, принимал самое активное участие в предпринимательской деятельности.